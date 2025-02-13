Нападение бенгальского тигра на мужчину засняли на видео

В Индии сбежавший бенгальский тигр напал на сотрудника заповедника, расположенного в мангровом лесу Сундарбан. Об этом сообщил телеканал NDTV .

Нападение хищника попало на камеру. На кадрах видно, как группа работников лесного хозяйства преследовала тигра, прогуливающегося вне территории заповедника.

Животное представляло угрозу местным жителям, поэтому около 10 сотрудников вооружились палками и попыталось загнать его обратно в лес. Они окружили хищника, но тот развернулся к людям и напал на одного из мужчин.

Несколько коллег попытались освободить его из когтей тигра, тыкая в хищника палками. В конце концов большая кошка бросила мужчину и убежала в лес. Раненого сотрудника доставили в местную больницу.

«Если врач порекомендует, мы переведем его в больницу в Калькутте», — сказала участковый инспектор лесного хозяйства (DFO) Ниша Госвами.

Она добавила, у работника несколько укусов на теле, но он находится в сознании и в стабильном состоянии. Жителей деревни уже предупредили, что на время отлова хищника им нужно запереть скот в помещении.

Ранее в приморском поселке Ольга к людям вышел истощенный амурский тигренок, который был без матери.