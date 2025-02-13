Нападение бенгальского тигра на мужчину засняли на видео
В Индии сбежавший бенгальский тигр напал на сотрудника заповедника, расположенного в мангровом лесу Сундарбан. Об этом сообщил телеканал NDTV.
Нападение хищника попало на камеру. На кадрах видно, как группа работников лесного хозяйства преследовала тигра, прогуливающегося вне территории заповедника.
Животное представляло угрозу местным жителям, поэтому около 10 сотрудников вооружились палками и попыталось загнать его обратно в лес. Они окружили хищника, но тот развернулся к людям и напал на одного из мужчин.
Несколько коллег попытались освободить его из когтей тигра, тыкая в хищника палками. В конце концов большая кошка бросила мужчину и убежала в лес. Раненого сотрудника доставили в местную больницу.
«Если врач порекомендует, мы переведем его в больницу в Калькутте», — сказала участковый инспектор лесного хозяйства (DFO) Ниша Госвами.
Она добавила, у работника несколько укусов на теле, но он находится в сознании и в стабильном состоянии. Жителей деревни уже предупредили, что на время отлова хищника им нужно запереть скот в помещении.
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