Тигрица растерзала собиравшую цветы пожилую индианку

Молодая тигрица растерзала женщину в индийском штате Махараштра. Об этом сообщило издание Deccan Herald .

Тигрица напала на женщину в утром в воскресенье, 23 марта. Жительница деревни Шиврамтола Анусая Дхану Колхе собирала в лесу цветы мадуки длиннолистной.

«Подросшая тигрица протащила тело около 100 метров и долго сидела рядом с ним. Нам удалось отогнать большую кошку. Позже ее усыпили», — рассказал сотрудник лесного хозяйства Милинд Павар.

Он пояснил, что тело хищницы отправят в Центр исследований и подготовки диких животных в Гореваде, штат Нагпур.

В лесном департаменте уточнили, что в районе, где напали на женщину, тигры обычно не появляются. Это происшествие дополнительно изучат, а родным погибшей выплатят компенсацию.

Ранее в индийском штате Гуджарат редкие азиатские львы растерзали двух мужчин и ребенка.