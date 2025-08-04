Тигренка и льва нашли в доме дагестанца

Минприроды Дагестана обнаружило тигренка и льва в частном доме

В Дагестане в частном доме обнаружили тигренка и льва. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды республики.

Хищных животных нашли сотрудники того же ведомства. Операцию провели при поддержке местного отделения уголовного розыска.

Диких зверей держал житель Кизляра. Мужчина не оформлял на них никаких документов. Трехмесячный тигренок свободно ходил по двору.

Десятимесячного льва дагестанец держал уже в вольере. На фото, которые распространило Минприроды Дагестана, оба хищника выглядят достаточно ухоженно, без признаков недоедания.

Власти уже изъяли и льва, и тигра. Диких зверей переправили в специализированный питомник. Мера временная, что будет с ними дальше, пока неизвестно.

Уголовное дело в отношении хозяина зверей не возбуждали. Следственные органы еще ведут «процессуальные мероприятия».

Ранее летом 2025 года зоозащитники Сургута пожаловались на держащего льва на участке блогера Магомедова.