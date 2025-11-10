Тигр утащил собаку в приморском селе

Тигр вышел к домам в селе Владимиро-Петровка Ханкайского района Приморского края. Об этом 360.ru сообщила местная жительница Любовь.

«Тигр съел собаку, с цепью утащил. Вчера еще там был, сегодня с утра тоже», — рассказала она.

Женщина добавила, что во Владимиро-Петровке следы хищника видели впервые.

«Он давно гуляет по Ханке. Может, это разные, никто не знает. Летом на Ханке лошадей съел. По речке, что впадает озеро, тоже ходил. Много где видят следы, в том числе на полях у сопок», — уточнила собеседница 360.ru.

Ранее амурский тигр вышел к заправке у поселка Подъяпольское в Шкотовском районе Приморского края. Дикое животное напугало водителей и заблокировало дорогу. После звукового сигнала хищник отошел от автомобиля на небольшое расстояние, но продолжил разглядывать сидевшего за рулем местного жителя.

Автор видео отметил, что из-за хищника автовладельцы не решались выходить из машины, чтобы заправиться.