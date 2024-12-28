Тигр съел жительницу Индии, которая собирала в лесу хворост

Жительницу Индии, собирающую с односельчанками хворост в лесу, съел тигр. Об этом сообщило издание Times of India .

Трагедия произошла в штате Мадхья-Прадеш, недалеко от города Бхопал. 45-летняя Бахни Дин вместе с другими женщинами деревни отправилась за хворостом в лес. Там на нее набросился тигр.

Ее знакомые побежали за помощью в деревню. Когда они вернулись на место нападения вместе с членами поискового отряда, они обнаружили только останки односельчанки.

По данным издания, в этой же местности подобное ЧП произошла три дня назад. Тогда тигр насмерть растерзал мужчину.

Департамент лесного хозяйства усиленно наблюдает за окрестностями и оповещает близлежащие деревни об опасности.

«В ключевых местах для отслеживания тигров установлено около 16 камер-ловушек, а для патрулирования региона привлечены еще 30 сотрудников лесного хозяйства», — рассказали в местном ведомстве.

Ранее в индийском штате Карнатака тигр напал на местного жителя, работавшего на деревенской ферме. Хищник вцепился в мужчину, но тот не растерялся и поднял крик, чем сильно напугал зверя.