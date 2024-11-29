Тигр запугал жителей микрорайона в Приморье. Хищник разгуливает по улицам уже 13 дней

Амурский тигр держит в страхе микрорайон Врангель в городе Находка. Хищник беспрепятственно разгуливает по улицам уже 13 дней и нападает на домашних животных местных жителей. Как сообщил Telegram-канал Readovka , люди боятся выходить на улицы в темное время.

Впервые тигра заметили 16 ноября. Уже на следующий день полосатый хищник поймал и растерзал местную собаку. Видимо, тигр понял, что в этом месте есть чем поживиться, и стал возвращаться в жилой район снова и снова в поисках добычи. Буквально пять дней назад жители снова видели тигра у дороги.

По словам очевидцев, хищник не ограничился убийством одной собаки — недавно он утащил другого питомца.

Местные жители обратились в администрацию города. В ответ на их жалобу власти сообщили, что вызвали Охотнадзор для отлова тигра, но для этой процедуры требуется разрешение из столицы.

Еще одна проблема для местных заключается в том, что на одной из улиц микрорайона отсутствует освещение. В темное время суток многие боятся выходить на улицу, ведь рядом находится лес, из которого может выйти хищник. Жителям предложили самостоятельно решить проблему с освещением — скинуться и установить его.

Ранее тигр растерзал водителя лесовоза в Хабаровском крае. Хищник набросился на рабочего, схватил за ногу и утянул в чащу. От полученных травм мужчина скончался. На окраине села в Амурской области тигр загрыз двух собак.