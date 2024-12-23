Тигр растерзал пожилую женщину в Индии

Тигр набросился на 60-летнюю Тусли Деви, которая отправилась в лес за кормом для скота, и растерзал ее в индийском штате Уттаракханд. Об этом сообщило издание Hindustan Times .

Пожилая женщина вместе с другими жительницами деревни утром в среду, 18 декабря, отправилась собирать корм для скота в районе национального парка Джим-Корбетт. Тигр атаковал женщину в зарослях. Другие женщины убежали за помощью в деревню.

Сотрудники департамента лесного хозяйства нашли тело Деви примерно в 500 метрах от места нападения.

«Мы поспешили на место и нашли тело. Но разъяренные жители деревни перекрыли федеральную трассу. Мы успокоили их и отправили тело на вскрытие», — рассказал смотритель смотритель заповедника Шекхар Тивари.

Сельчане согласились снять блокаду спустя два с половиной часа, когда местные власти пообещали выполнить их требования.

Ранее в Хабаровском крае тигр напал на посетителя базы отдыха.