Медведь в Приморье растерзал разбудившего его охотника

В Приморском крае медведь убил охотника, который разбудил его выстрелом из ружья. Мужчине не удалось подстрелить хищника из-за заклинившего оружия, сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

По данным ведомства, у охотника были все необходимые разрешения. Он выслеживал медведя в лесу, в 11-ти километрах до ближайшего населенного пункта Кировского района.

«Обнаружив берлогу, он произвел выстрел, животное выскочило, но ружье заклинило, и мужчина не смог произвести повторный выстрел», — отметили в пресс-службе.

Медведь напал на охотника, ранил его и убежал. Из-за полученных травм житель Приморского края скончался. Специалисты выслеживают хищника со специально обученными собаками. Предположительно, на охотника напал крупный самец бурого медведя, огнестрельных ранений у него нет. Об агрессивном медведе предупредили местных жителей.

«Если он отправился в сторону населенных пунктов и дороги, то будет принято решение об отстреле. <…> Если же медведь ушел далеко в лес, то угрозы для жителей он не представляет», — добавили в Минприроды.

Ранее медведь-шатун растерзал замдиректора камчатской золотодобывающей компании. Животное напало на мужчину и утащило в овраг.