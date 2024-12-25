Тетя выжившей в авиакатастрофе пассажирки не знала о ЧП в Актау

Тетя пассажирки Кристины Е., выжившей при крушении самолета в Актау, не знала о случившемся. Об этом родственница девушки Татьяна сообщила в беседе с 360.ru.

Женщина рассказала, что мать пострадавшей, скорее всего, в курсе ситуации.

«С матерью они в очень близких отношениях. И как бы она у мамы одна. <…> Красавица наша», — отметила Татьяна.

Она также рассказала о Кристине — у девушки есть ребенок, а с мужем она находится в сложных отношениях. Во Владивостоке у Кристины свой туристический бизнес.

Бывший директор девушки Александр в комментарии 360.ru заявил, что лучше бы она не выжила. По словам мужчины, женщина его обокрала.