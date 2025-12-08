Тестораскаточная машина оторвала руку молодому пекарю на Камчатке

На Камчатке Следственный комитет проводит процессуальную проверку после ЧП на производстве. Работник пекарни получил тяжелую травму. Ему ампутировали руку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Камчатскому краю.

«Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка обстоятельств травмирования 34-летнего мужчины при производстве работ», — отметили в следкоме.

По предварительным данным, 7 декабря вечером в пекарне города Елизово произошел несчастный случай. Пекарь получил серьезные травмы, работая с тестом. Из-за неосторожности при использовании тестораскаточной машины он лишился правой руки выше локтя.

По результатам доследственной проверки следствие примет решение, соответствующее уголовно-процессуальному законодательству.