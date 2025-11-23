Кириллу Руки-Базуки грозит ампутация

Популярному треш-блогеру Кириллу Терешину, известному под прозвищем Руки-Базуки, грозит ампутация рук из-за синтоловых инъекций. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Для спасения конечностей 29-летнему молодому человеку нужно провести несколько пересадок кожи. Однако проблемой стали плохие анализы блогера, из-за которых оперативное хирургическое вмешательство невозможно.

Перед операциями медики хотят стабилизировать состояние Терешина, но время работает против него. Сейчас ему требуется помощь трех разных специалистов: реконструктивного и пластического хирурга, а также сосудистого.

В 2017 году получивший прозвище Руки-Базуки блогер после накачивания бицепсов синтолом стал объектом обсуждения в социальных сетях. Его руки разбухли до неестественных размеров, а жидкость затвердела до состояния камня.

Пластический хирург Тигран Алексанян еще в 2020 году предупреждал, что Терешину необходима психологическая помощь.