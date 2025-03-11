Тесть российского футболиста исчез в Африке

Тесть футболиста Виталия Лысцова пропал во время путешествия по Африке. Об этом Telegram-каналу Mash рассказала жена спортсмена Ульяна.

По словам женщины, ее отец давно путешествует по миру. Он предпочитает сложные маршруты, проходящие через несколько стран. Такая поездка может длиться около месяца и больше.

В начале февраля мужчина вылетел из Италии в Африку. Во время последнего звонка родственникам он сообщил, что выезжает на автобусе в столицу Мали. Потом он планировал полететь в Тбилиси транзитом через Стамбул, чтобы встретиться с женой и улететь с ней в Панаму.

С 21 февраля россиянин перестал выходить на связь. Дочь обратилась за помощью в МИД России и администрацию президента. Также она написала заявления в посольства России в Буркина-Фасо и Мали. Ее муж, футболист Виталий Лысцов, планирует провести поиски через партнеров по команде, которые родом из Буркина-Фасо и Мали.

Ранее турист из России потерялся в окрестностях озера Рица в Абхазии. Спасатели получили сигнал о пропаже 38-летнего жителя Тюменской области.