Турист из России пропал в горах Абхазии

Турист из России пропал в Гудаутском районе в окрестностях озера Рица в Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
Спасатели организовали поиск 38-летнего жителя Тюменской области. Сигнал о его пропаже поступил диспетчеру в 04:30.
В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники ПСО МЧС Абхазии в количестве восьми человек. Других подробностей в МЧС не привели.
Ранее в Грузии в горах вооруженные грабители напали на российских туристов. Одного из них позже обнаружили в реке Накра. Подозреваемых арестовали, им грозит пожизненное заключение.
В Индии уже месяц не могут найти пропавшего российского туриста Ивана Ровейна. Он отправился в штат Гоа 1 декабря, чтобы провести на берегу моря отпуск со своими друзьями. Через шесть дней россиянин бесследно исчез из своего номера отеля.
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