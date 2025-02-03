Турист из России пропал в горах Абхазии

В Абхазии спасатели ищут пропавшего рядом с озером Рица россиянина

Турист из России пропал в Гудаутском районе в окрестностях озера Рица в Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Спасатели организовали поиск 38-летнего жителя Тюменской области. Сигнал о его пропаже поступил диспетчеру в 04:30.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники ПСО МЧС Абхазии в количестве восьми человек. Других подробностей в МЧС не привели.

Ранее в Грузии в горах вооруженные грабители напали на российских туристов. Одного из них позже обнаружили в реке Накра. Подозреваемых арестовали, им грозит пожизненное заключение.

В Индии уже месяц не могут найти пропавшего российского туриста Ивана Ровейна. Он отправился в штат Гоа 1 декабря, чтобы провести на берегу моря отпуск со своими друзьями. Через шесть дней россиянин бесследно исчез из своего номера отеля.