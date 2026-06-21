Tesla врезалась в дом в Техасе и насмерть сбила женщину

Автомобиль Tesla, предположительно ехавший на автопилоте, врезался в жилой дом в городе Кэти в американском штате Техас и насмерть сбил женщину. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на офис шерифа округа Харрис.

По данным полицейских, машина въехала в дом на высокой скорости. Женщина в момент удара находилась внутри здания. Пострадавшую доставили в больницу на вертолете, но врачи не смогли ее спасти.

Водитель электрокара тоже получил травмы. Правоохранители заявили, что у него не было признаков опьянения и он выразил готовность сотрудничать со следствием.

Трагический случай, при котором люди также погибли у себя дома, в мае произошел в Бразилии. В Белу-Оризонти одномоторный самолет рухнул на жилое строение в северо-восточной части города. В результате крушения скончались два человека.