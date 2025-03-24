Tesla сгорела дотла на дороге на севере Москвы

В Хорошевском районе Москвы электромобиль Tesla вспыхнул прямо во время движения по дороге. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение о ЧП поступило в спасательную службу в 15:30. Электрокар загорелся на ходу, его водитель успел выбежать из салона и не пострадал. Аварии перед возгоранием не было.

Пламя охватило площадь в три квадратных метра. Электрокар выгорел почти полностью. Из-за происшествия перекрыли полосу движения в сторону 3-й Песчаной улицы. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее стало известно об эксперименте бывшего инженера NASA Марка Робера, которому удалось обмануть автопилот Tesla с помощью нарисованной стены. Тем самым Робер хотел выявить слабые места в системе камер электромобиля.