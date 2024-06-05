Tesla и ВАЗ столкнулись на северо-западе Москвы

На Пятницком шоссе в Москве столкнулись автомобили Tesla с белорусскими номерами и ВАЗ 2147. О ДТП сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
По его информации, после аварии один из автомобилей задымился. От удара ВАЗ перевернулся на бок. Кроме того, произошел разлив топлива на площади около двух квадратных метров.
В ДТП никто не пострадал. Из-за аварии пришлось перекрыть одну из полос шоссе в сторону Москвы.
Ранее в столичном районе Капотня на Бесединском мосту столкнулись три автомобиля. По данным источника 360.ru, в ДТП пострадали пять человек.
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