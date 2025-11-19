Тепловоз и снегоуборочная машина сошли с рельсов в Октябрьском районе Томска

В ночь на среду в Томске тепловоз и снегоуборочная машина сошли с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Около 03:00 (23:00 18 ноября по московскому времени) в Октябрьском районе города Томска в ходе следования маневрового состава в районе станции Томск-Северный произошел сход с железнодорожного пути тепловоза и снегоуборочной машины без их опрокидывания», — заявили в ведомстве.

Происшествие не повлияло на движение других поездов. Сейчас ремонтники ведут восстановительные работы. Причины случившегося устанавливают. Прокуратура начала проверку.

Ранее в Челябинской области 19 грузовых вагонов сошли с железнодорожного пути. Они перевозили металлопрокат. Авария случилась между станциями Кольцевая и Металлургическая. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.