Теплоход с пассажирами потерял ход между Сахалином и Курилами

Прокуратура: теплоход получил повреждение в пути с Сахалина на Курилы

Пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры
Фото: Пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры

Пассажирский теплоход «Игорь Фархутдинов» потерял ход в пути с Сахалина на Курилы. Судно буксируют в порт на острове Итуруп, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В ведомстве заявили об отсутствии повреждений корпуса. Теплоход не потерял маневренность.

«По предварительным данным, на борту находится более 125 человек, включая членов экипажа. Угрозы жизни, здоровью пассажиров и членов экипажа нет», — отметили в прокуратуре.

По предварительным данным, аварию спровоцировала техническая неисправность. Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания.

Несколько дней назад авария с двумя теплоходами произошла в Санкт-Петербурге. Два морских судна столкнулись в акватории Невы.

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