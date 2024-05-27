Теплоход с пассажирами потерял ход между Сахалином и Курилами
Прокуратура: теплоход получил повреждение в пути с Сахалина на Курилы
Пассажирский теплоход «Игорь Фархутдинов» потерял ход в пути с Сахалина на Курилы. Судно буксируют в порт на острове Итуруп, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В ведомстве заявили об отсутствии повреждений корпуса. Теплоход не потерял маневренность.
«По предварительным данным, на борту находится более 125 человек, включая членов экипажа. Угрозы жизни, здоровью пассажиров и членов экипажа нет», — отметили в прокуратуре.
По предварительным данным, аварию спровоцировала техническая неисправность. Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания.
Несколько дней назад авария с двумя теплоходами произошла в Санкт-Петербурге. Два морских судна столкнулись в акватории Невы.