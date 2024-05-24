Два теплохода столкнулись в акватории Невы в Санкт-Петербурге

В ночь на 24 мая в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге столкнулись два теплохода, в результате чего один из них врезался в опору Благовещенского моста. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Около 01:30 полицейские Санкт-Петербургского линейного отдела на водном транспорте получили сообщение о навале судна на опору. Правоохранители установили, что при развороте теплоход врезался в ближайший водный транспорт, после чего тот влетел бортом в опору моста.

В результате столкновения пассажиры не пострадали, протечек на судах не зафиксировали. На теплоходах выявили только повреждения лакокрасочного покрытия и вмятины, а на опоре моста остались следы лакокрасочного покрытия.

Медицинское освидетельствование капитанов теплоходов алкогольного опьянения не показало, проверка по факту речного ДТП продолжается.

Ранее два теплохода столкнулись на реке в Ростовской области.