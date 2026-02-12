Теплоход на Камчатке потерял ход в бухте

Судно «Гипанис» на Камчатке потеряло ход в бухте из-за технической неисправности

Днем 12 февраля пассажирское морское судно «Гипанис» потеряло ход в акватории бухты Вестник Камчатского края из-за технической неисправности. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Теплоходу потребуется буксировка в порт Петропавловск-Камчатский. На борту находятся 25 пассажиров и 10 членов экипажа, угрозы их жизни и здоровью нет.

Владелец «Гипаниса» принимает меры для организации буксировки судна. Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания.

В пресс-службе Восточного МСУТ СК России заявили о начале доследственной проверки по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта», по ее результатам примут процессуальное решение.

Несколько дней назад российское судно с удобрениями село на мель в Финском заливе.