Российское судно с удобрениями село на мель в Финском заливе
Перевозившее удобрения судно Sfera село на мель севернее острова Сескар в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Ленинградской области.
Сухогруз шелиз Усть-Луги в датский порт Скаген. Он перевозил примерно 70 тысяч тонн минеральных удобрений.
На борту находится экипаж из 22 человек, никто из них не пострадал.
«Повреждений корпуса и водотечности не обнаружено», — отметили в МЧС.
В связи с ЧП начала проверку Северо-Западная транспортная прокуратура. Она проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Ранее на мель село судно в Краснодарском крае. Корабль шел в Черном море под флагом Вануату, на его борту не было груза.