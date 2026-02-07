Российское судно с удобрениями село на мель в Финском заливе

Перевозившее удобрения судно Sfera село на мель севернее острова Сескар в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Ленинградской области.

Сухогруз шелиз Усть-Луги в датский порт Скаген. Он перевозил примерно 70 тысяч тонн минеральных удобрений.

На борту находится экипаж из 22 человек, никто из них не пострадал.

«Повреждений корпуса и водотечности не обнаружено», — отметили в МЧС.

В связи с ЧП начала проверку Северо-Западная транспортная прокуратура. Она проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее на мель село судно в Краснодарском крае. Корабль шел в Черном море под флагом Вануату, на его борту не было груза.