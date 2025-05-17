Теплоход-буксировщик «Капитан Соловьев» столкнулся баржей с опорой моста в Ульяновске

Буксировочный теплоход «Капитан Соловьев» при проходе под Императорским мостом в Ульяновске допустил столкновение баржи с опорой. Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств ЧП, об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«По предварительным данным, 17 мая 2025 года в дневное время при движении теплоход „Капитан Соловьев“, который буксировал баржу „Волганефть 103“, допустил столкновение бортом баржи со второй опорой Императорского моста в Ульяновске», — сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, в результате ЧП пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло, опора не получила значительных повреждений. Движение на мосту не останавливали. Теплоход и баржу направили в Ульяновский речной порт, а капитан — на освидетельствование.

В Санкт-Петербурге 4 мая столкнулись теплоходы «Мираж», «Айвазовский» и «Крепкий орешек». В результате аварии никто не пострадал