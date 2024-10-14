Тело второго рабочего обнаружили на разрезе Моховский в Кузбассе
Тело второго рабочего обнаружили во время спасательных работ на разрезе Моховский в Кузбассе. Об этом сообщили в региональном СУ СК.
Ночью 10 октября на Моховском разрезе при производстве работ по выемке угля открытым способом внезапно обрушились грунт и порода. Под завалами оказались двое работников угольного предприятия.
При спасательной операции удалось извлечь одного человека, мужчине оказали медицинскую помощь. Тело второго горняка сегодня нашли под завалами без признаков жизни, подчеркнули в пресс-службе.
По факту ЧП в Кузбассе ранее возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели и следователи.
В рамках расследования допрашиваются свидетели, изымается необходимая технологическая документация, назначаются необходимые экспертизы. В ближайшее время будет допрошено руководство предприятия.
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