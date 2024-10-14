Тело второго рабочего обнаружили на разрезе Моховский в Кузбассе

Тело второго рабочего обнаружили во время спасательных работ на разрезе Моховский в Кузбассе. Об этом сообщили в региональном СУ СК .

При спасательной операции удалось извлечь одного человека, мужчине оказали медицинскую помощь. Тело второго горняка сегодня нашли под завалами без признаков жизни, подчеркнули в пресс-службе.

Ночью 10 октября на Моховском разрезе при производстве работ по выемке угля открытым способом внезапно обрушились грунт и порода . Под завалами оказались двое работников угольного предприятия.

По факту ЧП в Кузбассе ранее возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели и следователи.

В рамках расследования допрашиваются свидетели, изымается необходимая технологическая документация, назначаются необходимые экспертизы. В ближайшее время будет допрошено руководство предприятия.