Машинист буровой установки не выходит на связь после ЧП на шахте в Кузбассе

Машинист буровой установки на Моховском разрезе в Кузбассе, в котором обвалилась порода, перестал выходить на связь. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минугля.

«На текущий момент специалистами предприятия, бойцами ВГСЧ (военизированной горноспасательной части. — прим. ред.) ведутся спасательные работы по разбору горной массы, обнаружению и освобождению машиниста буровой установки, который с момента обрушения, к сожалению, на связь не выходил», — рассказали там.

Второго человека, оказавшегося под завалами, — машиниста бульдозера — уже извлекли живым и отправили в больницу.

Обвал породы при добыче угля открытым способом произошел в ночь на 10 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ. Ведется следствие.