Тело второго погибшего извлекли из-под завалов во Владикавказе

Меняйло сообщил о втором погибшем после взрыва во Владикавказе

Спасатели извлекли тело второго погибшего после взрыва на складе в центре Владикавказа. Об этом в телеграмм-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло.

«Из-под завалов извлечено тело второго погибшего», — написал он в 14:47 по московскому времени.

Также Меняйло привел список пострадавших в результате взрыва, в нем 14 человек. Из них девятерых доставили в Республиканскую клиническую больницу, троих — в Клиническую больницу скорой медицинской помощи, двоих — в Республиканскую детскую больницу.

Взрыв на складе в центре города прогремел ранее в пятницу. Местные жители сообщали 360.ru, что по звукам детонация пиротехники напоминала перестрелку. По их словам, пожарные очень быстро приехали на место ЧП и начали тушить возгорание.

В республиканском управлении МЧС уточняли, что площадь пожара составила 750 квадратных метров. На месте взрыва работают 63 спасателя и 18 единиц техники.