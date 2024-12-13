Тело второго горняка извлекли из-под завалов на шахте «Инаглинская» в Якутии

Из-под завалов на шахте «Инаглинская» в Якутии извлекли тело второго горняка, пропавшего после обрушения. Об этом в официальном Telegram-канале сообщило МЧС России.

По словам представителей ведомства, на месте обрушения работали 16 спасателей и три единицы техники.

«Аварийно-спасательные работы осложнялись количеством горной массы и тупиковой структурой шахты», — сообщили в МЧС.

Всего из-за обрушения горной массы на месторождении в Нерюнгринском районе под завалами оказались два человека. Первого спасатели извлекли днем 12 декабря, он был в сознании. По данным пресс-службы прокуратуры республики, его госпитализировали.

Ранее на Урале на шахте «Ново-Кальинская» погиб рабочий. Обрушение породы произошло из-за горно-тектонического удара.