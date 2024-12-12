Шахтер погиб при обрушении породы в руднике на Урале

Прокуратура: из-за обрушения породы на уральской шахте умер один рабочий

Один рабочий получил серьезные травмы в результате обрушения породы на шахте «Ново-Кальинская» Североуральского бокситового рудника. Спасти мужчину не удалось, сообщила пресс-служба свердловской прокуратуры.

Обрушение горной породы произошло из-за горно-тектонического удара. В результате пострадал шахтер 1999 года рождения. При подъеме самочувствие травмированного мужчины ухудшилось.

«Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, работник шахты скончался», — отметили в пресс-службе.

Шахта продолжила действовать в штатном режиме, на участке обрушения породы работу временно приостановили. На место ЧП выехал прокурор, проводится доследственная проверка.

Ранее в шахте «Таштагольская» в Кузбасе обрушилась кровля. Из рудника эвакуировали 183 человека, один рабочий погиб. После повторного горного удара спасатели вытащили его тело из-под завалов.