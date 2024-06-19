Тело утонувшего несколько дней назад красноярца нашли в Сочи

Житель Красноярска утонул в Черном море. Его тело обнаружили спустя три дня на диком пляже в Сочи, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Экстренные службы вызвали в Лазаревский район. Очевидцы рассказали, что волны прибили к берегу дикого пляжа тело мужчины. Спасатели увезли его.

Туриста искали с 16 июня, ему 24 года, сообщил RT. Мужчина из Красноярска решил искупаться в шторм на центральном пляже Лазаревского. Спасатели обследовали акваторию Лазаревского и Центрального районов в километре от берега и прибрежную зону.

В тот же день волны унесли 20-летнюю жительницу Липецкой области во время прогулки по пляжу «Ривьера». Ее до сих пор не нашли. Родственница девушки рассказала, что никто из очевидцев не пытался ей помочь — они лишь стояли и снимали ЧП на телефоны.