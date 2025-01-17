Тело топ-менеджера «Благо» нашли в поселке под Выборгом

В одном из садовых товариществ Ленинградской области нашли тело 49-летнего Александра Хайдина с огнестрельным ранением. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По неофициальной информации, супруга коммерческого директора группы компаний «Благо» забила тревогу, когда он перестал отвечать на звонки. Женщина обратилась за помощью к соседу, который и обнаружил тело предпринимателя в гараже. Хайдин получил смертельное огнестрельное ранение, рядом с ним находился карабин.

По словам жены, незадолго до гибели ее мужа вызывали в отдел по экономической безопасности и противодействию коррупции во вопросу сотрудничества с белорусский компанией. После этого Хайдин высказывал мысли об уходе из «Благо».

В 2022 году Александра Хайдина признали одним из лучших топ-менеджеров в сфере сельского хозяйства. Он занял третье место в топ-100.

Ранее труп бизнесмена из Москвы нашли застреленным в самодельной могиле в лесу в Калужской области. Подозреваемых в расправе задержали по горячим следам в Ярославле.