Пропавшего в конце мая бизнесмена из Москвы нашли застреленным в калужском лесу

Труп московского бизнесмена с огнестрельным ранением нашли в самодельной могиле в лесу Жиздринского района Калужской области. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК , с заявлением о пропаже мужа супруга предпринимателя обратилась еще в конце мая этого года.

Она пояснила, что он уехал в Калужскую область и перестал выходить на связь. Криминалисты возбудили дело об убийстве и в ходе расследования нашли захороненное тело в лесу.

Подозреваемых в расправе над предпринимателем задержали в Москве и Ярославле. Суд удовлетворил ходатайство следователей и отправил задержанных под стражу.

Криминалисты назначили проведение серии экспертиз для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Сегодня же стало известно о задержании двух подозреваемых по делу об убийстве 20-летней давности. Жертвой двух мужчин в мае 2004 года стала жительница города Верхняя Пышма Свердловской области. Злоумышленники спрятали тело и скрылись с места преступления. Установить их причастность к расправе над женщиной помогли современные методы экспертизы.