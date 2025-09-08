Тело судьи не могут найти в Сибири после предполагаемого суицида

Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц мог покончить с собой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, 37-летний мужчина ушел из дома ночью. Примерно через полчаса его сняли камеры видеонаблюдения на Глазковском мосту через реку Ангару.

Источники канала в правоохранительных органах подтвердили смерть Курца, по их словам, она носит «некриминальный характер». При этом тело мужчины не нашли.

Как рассказали коллеги судьи, он мог наложить на себя руки по личным причинам, не связанным с профессией.

Курца назначили на должность судьи в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в ноябре 2023 года. До этого он работал в Арбитражном суде Иркутской области.

Ранее бывшего министра транспорта Романа Старовойта нашли мертвым в Одинцовском округе Подмосковья. По основной версии следователей, он наложил на себя руки.