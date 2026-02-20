Тело студента нашли в общежитии УрФУ в Екатеринбурге

В одном из общежитий Уральского федерального университета в Екатеринбурге обнаружили тело 21-летнего студента. Причиной смерти назвали заболевание сердечно-сосудистой системы. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе вуза.

Молодого человека без признаков жизни обнаружил его сосед по комнате.

Журналисты KP.RU добавили, что студент учился в УрФУ на искусствоведа и был родом из Ульяновской области.

Сосед студента рассказал, что в последнее время тот начал пропускать занятия. Вместо учебы юноша устроился кассиром в один из магазинов.

«Я его запомнил как человека, с которым можно поговорить на философские темы. Он любил такое, много читал. Как только мы познакомились, я заметил, что он любит разговаривать на мрачные темы», — сказал друг.

В пресс-службе УрФу сообщили, что согласно заключению медиков, смерть наступила из‑за заболевания сердечно‑сосудистой системы. Версия о суициде, появившаяся в ряде публикаций СМИ, не соответствует действительности.

Представители университета выразили соболезнования семье студента.

