Студент пермского техникума сварился в кипятке, потеряв сознание в душе

Студент Пермского техникума промышленных и информационных технологий потерял сознание в душе и полтора часа пролежал под кипятком, спасти его не удалось. Об этом сообщил местный сайт 59.ru со ссылкой на Следственный комитет.

По его информации, погибшему не было 18 лет. Из-за чего ему стало плохо, пока неизвестно. В учебном заведении отказались от каких-либо комментариев.

Ранее в Екатеринбурге девятиклассник умер в туалете после урока физкультуры. Его знакомые рассказали, что у подростка были проблемы с сердцем, из-за которых он не курил. Предположительно, ему стало плохо после того, как он вдохнул пар от чьего-то вейпа.