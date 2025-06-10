Тело школьницы нашли в Финском заливе

В Приморском районе Петербурга завершились поиски десятиклассницы. Ее тело нашли туристы в Финском заливе недалеко от Яхтенного моста, сообщила «Фонтанка» .

Спасатели подняли из воды тело 17-летней девушки, которая пропала весной. Причины ее смерти предстоит выяснить судмедэкспертам.

Школьница ушла из дома вечером после ссоры с отцом, который был недоволен покупкой дорогого кофе. Девушка оставила телефон и документы. Родные отмечали, что она была напряженная и нервная. Они также говорили, что она пережила насилие и пыталась найти утешение в религии.

Полицейские и волонтеры искали девушку. В конце марта Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее две школьницы погибли при обрушении бетонной плиты на бывшей скотобойне в Ленобласти. ЧП произошло возле старой фермы в деревне Терпилицы в Волосовском районе. Прокуратура начала проверку.