Могилу бойца СВО в Щапове обнесли спустя два дня после похорон

На кладбище в поселке Щапово Троицкого административного округа Москвы неизвестные украли венки с могилы военнослужащего, а оставшиеся — повалили. Об этом 360.ru рассказал волонтер, который был знаком с погибшим.

«Похороны были 25 сентября, на следующий день супруга сообщила, что украли два венка и корзину с живыми цветами. Через день украли остальные, оставили два, и те валялись вокруг», — сообщил собеседник 360.ru.

По словам волонтера, парня долго не могли эвакуировать, никакого воинского захоронения нет. Место под могилу выделили на отшибе кладбища. При этом за захоронениями там вообще не следят.

«Парень мобилизованный. <… > Звали Влад, позывной Ястреб. Добрый, отзывчивый, душа компании. Именно поэтому на похоронах было много людей: родные, близкие, друзья с „гражданки“ и уже новые друзья-сослуживцы. На службе был очень ответственный, за что получил должность командира отделения во взводе связи. Выезжал с „передка“ в тыл встречать гуманитарную помощь, рискуя при этом в дороге попасть под обстрел или налет FPV дронов», — добавил волонтер.