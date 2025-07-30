Тело россиянина с пакетом на голове нашли в лесу в Турции. Рядом была записка

Генконсульство готовит запрос после загадочной гибели россиянина в лесу в Турции

В лесном массиве в стамбульском районе Сарыер обнаружили тело россиянина. Генеральное консульство России готовит запрос в правоохранительные органы республики, сообщили дипломаты РИА «Новости» .

В дипмиссии уточнили, что труп мужчины с мешком для мусора на голове нашли утром 28 июля. По документам силовики установили, что погибшим оказался 20-летнриий гражданин России Усман Амриев, обучавшийся в местном университете. Полиция начала расследование.

«Генконсульство готовит запрос в правоохранительные структуры для получения официальной информации», — заявили дипломаты.

Газета Milliyet уточнила, что рядом с телом находилась сумка с транспортной картой и деньгами, а также записка на русском языке, ее содержание неизвестно.

Летом прошлого года в Турции также обнаружили тело гражданина России, который прыгнул в реку с 50-метровой высоты.