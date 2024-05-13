Тело россиянина нашли в реке в Турции | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 22:05 Тело россиянина нашли в реке в Турции Тело прыгнувшего в реку в Турции россиянина нашли РИА «Новости»

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Россиянин, прыгнувший с 50-метровой высоты в реку в Турции, погиб. Его тело нашли, сообщили в Генеральном консульстве РФ в Анталье.

Трагическое происшествие произошло 13 мая в реке Дим. Мужчина самостоятельно спрыгнул с плотины в воду.

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По данным ведомства, расследованием дела занимается местная полиция. Результаты судебно-медицинской экспертизы пока не предоставили.

Родственникам погибшего российская дипломатическая миссия готова оказать необходимую помощь, в частности, с оформлением документов.

В воскресенье, 13 мая, легковой автомобиль с пятью подростками затонул в реке в Выборгском районе Ленинградской области. Трое из них погибли, двое — пострадали. По факту ДТП возбудили уголовное дело.