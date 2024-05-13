Машина с 5 подростками внутри затонула в Ленобласти | 360°

13 мая 2024, 17:23
Машина с 5 подростками внутри затонула в Ленобласти
Легковой автомобиль с пятью подростками в салоне затонул в реке в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по региону.
По предварительным данным, несовершеннолетний за рулем иномарки не справился с управлением, врезался в дерево, после чего машина упала в реку. Погибли трое подростков, еще двое пострадали.
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Отмечается, что по факту ДТП следователи возбудили уголовное дело.
Уголовное дело
ДТП
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