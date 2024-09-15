Тело пропавшей трехлетней девочки нашли в озере в Якутии

Тело трехлетней девочки, пропавшей в якутском селе Кылайи вечером 14 сентября, обнаружили в озере. Об этом сообщило агентство ЯСИА .

Сообщение об исчезновении ребенка в селе Кылайи Усть-Алданского района поступило в полицию тем же вечером. Были организованы поисковые мероприятия. Тело девочки обнаружили в водоеме, расположенном рядом с ее домом.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели малолетнего ребенка.

«Установление обстоятельств на контроле прокуратуры района», — сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутии).

Ранее пермские следователи возбудили уголовное дело после гибели брата и сестры в реке рядом с селом Бикбарда. Несовершеннолетние утонули во время игры на берегу реки, где оказались без присмотра взрослых. С ними была еще одна девочка, но ее успели спасти.