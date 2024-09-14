После гибели двух детей в Прикамье возбудили дело

СК: после гибели брата и сестры в реке в Пермском крае завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после гибели семилетней девочки и четырехлетнего мальчика в реке в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

«По факту утопления в водоеме в селе Бикбарда двух малолетних детей возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности двум лицам“», — указали в ведомстве.

В пятницу, 13 сентября, трое маленьких детей играли на берегу реки без присмотра взрослых.

В какой-то момент они оказались в воде, семилетняя девочка и четырехлетний мальчик утонули. Выяснилось, что они брат и сестра.

Очевидцы успели спасти третьего ребенка. У шестилетней девочки было сильное переохлаждение. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.