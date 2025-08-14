Тело пропавшего в Тульской области 4-летнего мальчика нашли в водоеме

В Тульской области в водоеме Дубенского района нашли тело ранее пропавшего четырехлетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Следователь возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«По данным следствия, 13 августа 2025 года поступило сообщение о безвестном исчезновении ребенка. В настоящее время тело мальчика без признаков жизни обнаружено в водоеме в Дубенском районе», — уточнили в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Руководитель регионального СУ СКР Владимир Усов контролирует ход расследования.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тульской области сообщило, что ребенок утонул на необорудованном для купания пляже в деревне Михино.

