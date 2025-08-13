Поиски завершены. В Чечне нашли тело пропавшего мальчика

В Чечне нашли тело семилетнего ребенка, пропавшего 8 августа в селе Верхний Наур. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе.

«Да, подтверждаем. Нашли тело», — сказали там.

В поисках ребенка задействовали более трех тысяч человек. Мальчика искали полицейские, сотрудники МЧС, Минобороны и Росгвардии, а также волонтеры. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил задействовать в поисково-спасательных мероприятиях вертолет, катера, беспилотники и тепловизоры.

По информации РИА «Новости», мальчик ушел из дома рано утром 8 августа. Он перелез через забор. Поисковая операция осложнялась тем, что ребенок имел особенности развития и не шел на контакт с незнакомцами. Мальчика искали в лесных массивах на берегу реки Терек, а также в полях и населенных пунктах, прилегающим к ним. Тело ребенка нашли в реке.

