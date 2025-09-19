Тело пропавшего проходчика обнаружили после аварии в шахте в Коми

В республике Коми завершились поисковые работы на шахте «Комсомольская», где 17 сентября произошел прорыв воды. Об этом сообщили в компании «Воркутауголь».

Спасатели обнаружили тело проходчика участка подготовительных работ № 2 Сергея Ясиненко. Его ранее считали пропавшим без вести после аварии. В сообщении компании уточнили, что мужчина «найден без признаков жизни».

Шахту «Комсомольская» внезапно затопила вода. Рабочие в это время находились под землей. Часть шахтеров успели подняться на поверхность. Ясиненко заблокировало в выработках.

В итоге спасти удалось четверых из пятерых горняков.

По факту происшествия власти начали проверку. Причины прорыва воды и обстоятельства гибели проходчика установит Следственный комитет.

Ранее в августе частично обрушилась ростовская шахта Шерловская-Наклонная.