Тело пожилого рыбака нашли на льду в Нижнемякининской пойме

В Нижнемякининской пойме недалеко от Красногорска нашли тело мужчины. Об этом этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, он вышел на зимнюю рыбалку. Рядом с трупом лежали рыболовные снасти, сумки и другое снаряжение. На место прибыли полицейские и бригада скорой помощи. На вид погибшему около 60 лет.

Ранее тело девушки обнаружили в Невском районе Петербурга. Признаков насильственной смерти на ней не было. Началась доследственная проверка и установка личности погибшей.

Как выяснило издание «Фонтанка», впервые труп нашли прохожие на Русановской улице. Вызвали спасателей, они вытащили останки на берег.