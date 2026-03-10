Тело девушки нашли в реке в Невском районе Петербурга

В Невском районе Петербурга нашли тело девушки, внешних признаков насильственной смерти на нем не было. Об этом сообщила пресс-служба городского Следственного комитета.

Проводится доследственная проверка, устанавливается личность покойной, а также обстоятельства случившегося.

По данным «Фонтанки», тело обнаружили в реке Утка 10 марта. Прохожие заметили его у моста рядом с домом на Русановской улице. На берег его вытащили сотрудники МЧС.

Ранее три подростка пропали в Звенигороде. Двое мальчиков и девочка гуляли вечером неподалеку от реки и исчезли. К поисковым работам подключили более 150 человек.

Спасатели обнаружили рядом с берегом следы, которые вели к полынье. Следователи считают, что дети провалились под лед и не смогли выбраться на берег из-за сильного течения. Тела до сих пор не нашли.