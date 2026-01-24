Тело погибшего в Турции пловца Свечникова репатриировали в Россию

Борт с телом утонувшего в Турции российского пловца Николая Свечникова прилетел в Москву. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Тело 29-летнего спортсмена доставили из Стамбула в аэропорт Внуково. Свечников умер во время заплыва в Босфоре 24 августа. Его останки опознали, результаты подтвердил ДНК-тест. Мать погибшего Галина Свечникова рассказала, что его гидрокостюм сохранился, но тело было в очень тяжелом состоянии.

Спортсмена похоронят на родине в ближайшее время.

Ранее участник межконтинентального заплыва Хаяти Шамильоглу сообщил, что Свечников сбился с маршрута во время соревнований. По его словам, кандидат в мастера спорта стал плыть не в ту сторону примерно на середине пролива. Турецкий пловец окликнул соперника и указал верное направление, но до финиша россиянин не добрался.

Исчезновение Свечникова заметили лишь спустя несколько часов, после чего начались поиски. Шамильоглу добавил, что во время массовых заплывов сотрудники береговой охраны обычно перенаправляют участников, которые сбились с маршрута.