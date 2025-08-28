Турецкий пловец рассказал, что Свечников плыл в другую сторону от финиша

Турецкий участник массового заплыва через Босфор Хаяти Шамильоглу заявил, что пропавший без вести пловец Николай Свечников сбился с маршрута во время гонки. Об этом сообщила газета Milliyet .

По его словам, он столкнулся со Свечниковым в середине пролива. Россиянин плыл в неверном направлении, на юго-восток, поэтому он его окликнул, крикнув 10-15 раз: «Брат, брат!». Свечников услышал и подплыл.

«Когда он приблизился, я сказал ему, что он не туда плывет, и показал ему, что нужно плыть направо», — рассказал Шамильоглу.

Турецкий пловец добавил, что участники таких массовых заплывов нередко сбиваются с маршрута, поэтому их перенаправляют сотрудники береговой охраны.

Шамильоглу усомнился в том, что россиянин мог утонуть, так как он находился в прекрасной физической форме, был хорошо подготовлен и профессионально плавал. Турок также предположил, что Свечников мог выбраться на берег.

Когда он увидел репортаж о пропаже россиянина по телевидению, то сразу сообщил спасателям, где видел его в последний раз.

Российский пловец пропал без вести 24 августа. Турецкие спасатели установили, что принадлежавший ему трекер еще подает сигнал и находится в море.