Тело пенсионера, пропавшего больше месяца назад, нашли в Карелии

Волонтеры обнаружили останки мужчины в лесополосе возле деревни Видлица Олонецкий район Карели. Умерший был 67-летнем жителем дома-интерната, он числился пропавшим с конца мая. Об этом сайту karelinform.ru сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

По данным ведомства, мужчина покинул территорию социального учреждения вечером 26 мая и не вернулся домой. Волонтеры организации «Доброспас» активно распространяли фотографию пенсионера, пытаясь привлечь общественность к поиску пропавшего.

Проведением проверки занимается региональное управление СКР. Причина смерти пока неизвестна и станет предметом судебно-медицинской экспертизы.

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