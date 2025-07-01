Тело пенсионера, пропавшего больше месяца назад, нашли в Карелии

Волонтеры обнаружили останки мужчины в лесополосе возле деревни Видлица Олонецкий район Карели. Умерший был 67-летнем жителем дома-интерната, он числился пропавшим с конца мая. Об этом сайту karelinform.ru сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.