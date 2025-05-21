Тело неизвестного мужчины вынесло на пляж в Таиланде

В Таиланде на пляж в Паттайе выбросило тело неизвестного мужчины. Об этом сообщило издание The Thaiger .

Останки обнаружил капитан туристического катера. По его словам, он увидел тело, плавающее в море, и сразу поднял тревогу.

«Жертва, предположительно, в возрасте от 30 до 40 лет, была найдена лицом вниз на пляже Паттайя», — уточнило издание.

На погибшем была черная футболка с надписями на иностранном языке и джинсовые шорты. При осмотре тела выяснилось, что у мужчины были травмированы правое веко и скулы, вокруг носа и рта была кровь, на губах — пена.

Мобильный телефон погибшего мужчины изъяли в качестве улики.

Полиция передала останки на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Кроме того, устанавливается личность погибшего.

В конце апреля в тайском курортном городке Ча-Ам упал самолет национальной полиции Таиланда. Он рухнул в море рядом с пляжем. Пять человек погибли, один выжил, но получил серьезные травмы.