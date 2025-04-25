Thai PBS: самолет полиции Таиланда упал в море у пляжа, пять человек погибли

Самолет малой авиации из отряда национальной полиции Таиланда рухнул в море рядом с пляжем в курортном городке Ча-Ам в 160 километрах к югу от Бангкокаю. Об этом сообщил телеканал Thai PBS .

Речь идет о самолете DHC6 – 400 Twin Otter, поступившем полицейским в 2020 году. По предварительным данным, погибли пять человек и один выжил, но получил серьезные травмы.

Журналисты уточнили, что самолет использовался полицией для сброса парашютистов, перевозки грузов и личного состава в оперативных целях, а также обучения курсантов парашютной школы полиции. В пятницу самолет совершал полет, план которого предполагал сброс парашютистов.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в американском штате Иллинойс. Погибли четыре находившихся на борту человека.